C’è un grosso incendio nell’edificio che ospita la camera bassa del Parlamento in Sudafrica: una persona è stata arrestata (Di domenica 2 gennaio 2022) Questa mattina a Cape Town, in Sudafrica, si è sviluppato un grosso incendio che sta danneggiando gravemente l’edificio dove si trova la sede dell’Assemblea Nazionale, la camera bassa del Parlamento del paese. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sono partite Leggi su ilpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Questa mattina a Cape Town, in, si è sviluppato unche sta danneggiando gravemente l’edificio dove si trova la sede dell’Assemblea Nazionale, ladeldel paese. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sono partite

Advertising

_Nico_Piro_ : Ma così mediano con la loro ala oltranzista. Come ci dimostra la foto pubblicata sopra i talebani hanno anche un gr… - Misalu1 : RT @ilpost: C’è un grosso incendio nell’edificio che ospita la camera bassa del Parlamento in Sudafrica: una persona è stata arrestata http… - ilpost : C’è un grosso incendio nell’edificio che ospita la camera bassa del Parlamento in Sudafrica: una persona è stata ar… - ErpeteMirko : @jessica99_99 C'è la più grosso una zanzara il pene che di tuo marito ma quando fate sesso te lo senti almeno o fai finta di godere - ilrabazzone : @lucdilo Secondo me non c’era bisogno della certificazione di D’Alema su un renzismo morto 3 anni fa. Quello che pe… -