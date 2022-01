Barbara D'Urso condurrà La Pupa e il Secchione? Così pare e con alcuni cambi al programma (Di domenica 2 gennaio 2022) Stando a quanto dicono giornalisti ben informati sul mondo della TV, Barbara D'Urso sarebbe la nuova conduttrice dello show La Pupa e il Secchione. Leggi su comingsoon (Di domenica 2 gennaio 2022) Stando a quanto dicono giornalisti ben informati sul mondo della TV,D'sarebbe la nuova conduttrice dello show Lae il

Advertising

carlo234556 : RT @tv_e_calcio: Barbara D'Urso beccata in vacanza senza mascherina viene ripresa di nascosto: 'tu che video stai facendo?' #AscoltiTv #ba… - itsmc17 : RT @trashtvstellare: Davide Maggio ha appena confermato in diretta Instagram che Barbara d'Urso condurrà La Pupa e il Secchione e Santino F… - Luca190499 : RT @trashtvstellare: Davide Maggio ha appena confermato in diretta Instagram che Barbara d'Urso condurrà La Pupa e il Secchione e Santino F… - hrdcrimar : RT @trashtvstellare: Davide Maggio ha appena confermato in diretta Instagram che Barbara d'Urso condurrà La Pupa e il Secchione e Santino F… - divanomat : leggo di barbara d’urso conduttrice della pupa e il secchione con il ritorno dello studio e quindi lei che pescherà… -