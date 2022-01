Atp Cup, Italia-Australia 1-1. Sinner vince, Berrettini sconfitto. Ora il doppio (Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - Matteo Berrettini è stato sconfitto in due set, 6-3 7-6, da Alex de Minaur nel secondo match valido per la prima sfida di Atp Cup tra Italia e Australia in corso a Sydney. Il punteggio è ora sull'1-1 dopo l'iniziale vittoria di Jannik Sinner sul Max Purcell. Decisivo ora il doppio con la sfida designata, a meno di cambi dell'ultimo minuto, tra le coppie formate da Bolelli-Fognini e Saville-Peers, che inizierà tra pochi minuti. Straight-sets Sinner #TeamItaly go one up on #TeamAustralia as @janniksin def. Max Purcell 6-1, 6-3.#ATPCup pic.twitter.com/EJ9KfW6SuY — ATPCup (@ATPCup) January 2, 2022 L'altoatesino si è aggudicato l'incontro dominando al servizio e in risposta e non lasciando alcuna possibilita' al 23enne di Sydney in poco più ... Leggi su agi (Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - Matteoè statoin due set, 6-3 7-6, da Alex de Minaur nel secondo match valido per la prima sfida di Atp Cup train corso a Sydney. Il punteggio è ora sull'1-1 dopo l'iniziale vittoria di Janniksul Max Purcell. Decisivo ora ilcon la sfida designata, a meno di cambi dell'ultimo minuto, tra le coppie formate da Bolelli-Fognini e Saville-Peers, che inizierà tra pochi minuti. Straight-sets#TeamItaly go one up on #Teamas @janniksin def. Max Purcell 6-1, 6-3.#ATPCup pic.twitter.com/EJ9KfW6SuY — ATPCup (@ATPCup) January 2, 2022 L'altoatesino si è aggudicato l'incontro dominando al servizio e in risposta e non lasciando alcuna possibilita' al 23enne di Sydney in poco più ...

