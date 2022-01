Vlahovic, colpo di scena: Lukaku può sbloccare l’affare a sorpresa (Di sabato 1 gennaio 2022) Secondo le ultime voci in arrivo dall’Inghilterra il Chelsea potrebbe già scaricare Romelu Lukaku e puntare forte da subito su Dusan Vlahovic. Le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa da Romelu Lukaku, che ha ammesso di essersi pentito di aver lasciato l’Inter, potrebbero avere importanti conseguenze sulla Serie A. E non soltanto per l’eventuale ritorno in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 gennaio 2022) Secondo le ultime voci in arrivo dall’Inghilterra il Chelsea potrebbe già scaricare Romelue puntare forte da subito su Dusan. Le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa da Romelu, che ha ammesso di essersi pentito di aver lasciato l’Inter, potrebbero avere importanti conseguenze sulla Serie A. E non soltanto per l’eventuale ritorno in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Inter, tra Vlahovic e il ritorno di Lukaku: Marotta prepara il colpo da maestro #Fiorentina… - DanielsH796 : @antigiannino96 @FraPol30 @mefisto94_ @tuskatore E vlahovic è un esempio, per me sarebbe il colpo perfetto per noi… - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Milan, colpo dalla Svizzera: Maldini sfida la Fiorentina #Fiorentina #Vlahovic #VeronaFiorentina… - FilippoRubu00 : ??UFFICIALE #Fiorentina, colpo ad effetto per la squadra viola. Con Gonzalez e #Vlahovic si formerà un trio di tutto… - Ronald28520379 : @FZebrone @davideterruzzi Infatti l'unico nome su cui dovremmo andare (tolto Vlahovic) è Scamacca. Giovane, italian… -