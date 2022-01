Trofei | campioni e il rammarico scudetto | l’epopea Tanzi a Parma

(Di sabato 1 gennaio 2022) La decade degli anni ’90 ha visto ilnel suo massimo splendore:, grandie ilnelLa morte di Calisto, lascerà nella mente dei tifosi i ricordi degli anni di quel grande. Capace di conquistareEuropei ed essere l’ultima squadra italiana a trionfare in Coppa Uefa.diinizia tra l’87 e l’88 quando l’imprenditore acquistò quote della società, salvo poi diventare presidente nella stagione della promozione in Serie A. Nel ’90 la prima storica volta dei crociati nella massima serie. Saranno anni importanti per i gialloblù. Brolin, Taffarel, Grun e Cuoghi i primi innesti di un ...

...neopromossa in Serie A in una formazione ricca di, da Buffon, Thuram e Cannavaro a Crespo e Veron. Quella squadra, guidata prima da Scala e poi da Malesani , vinse in totale otto...... nel quale entrò acquistando il Parma e portandolo a competere con le big della Serie A , grazie agli ingaggi di tantissimi, oltre che a vincere una serie ditra i quali spicca la ...La decade degli anni ’90 ha visto il Parma nel suo massimo splendore: trofei, grandi campioni e il rammarico scudetto nell’epopea Tanzi La morte di Calisto Tanzi, lascerà nella mente dei tifosi i rico ...Durante la sua gestione, iniziata nel 1990 e conclusasi nel 2003 dopo l'arresto per il crac Parmalat, i ducali hanno conquistato anche 3 Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, due Coppe Uefa e una Sup ...