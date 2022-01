Saldi invernali 2022 | cosa sceglieranno gli italiani?

(Di sabato 1 gennaio 2022) E partito il conto alla rovescia per i tanto agognati. Il 5 gennaio in quasi tutte le regioni italiane si darà il via ai ribassi. Ma quale sarà il comportamento di acquisto degli? Si lasceranno andare a spese pazze o, al contrario, pianificheranno un budget dedicato ad acquisti consapevoli? Secondo il sondaggio lanciato da KRUK, indagine che si inserisce tra gli sforzi che l’azienda compie per promuovere una maggiore educazione finanziaria, i dati sono molto incoraggianti perché riflettono una ritrovata accortezza verso la sostenibilità economica e soprattutto ambientale.: si punta sull’abbigliamento, sulle scarpe e accessori Secondo i dati emersi dal sondaggio sui...

alla prova di Omicron. Tra il 2 ed il 5 gennaio prenderanno il via in tutta Italia i2022, primo grande appuntamento commerciale dell'anno, in avvio proprio nella fase di rallentamento generata dalla nuova ondata di contagi. In Toscana le vendite di fine stagione si ...di fine stagione, tutto pronto per il debutto - Fotogramma . La stagione deiè pronta a partire archiviato il Capodanno. Aspettative buone per i commercianti, anche se resta il timore di un afflusso ridotto per paura dei contagi. Sicilia e Basilicata fanno da ...L’inizio dei saldi 2022, invernali ed estivi, in Toscana sarà nelle stesse date previste nel resto d’Italia. Rispetto a quest’anno i saldi invernali in Toscana iniziano prima: il via ufficiale è previ ...Contro i rincari e l'inflazione, per 15 milioni di famiglie si apre la stagione dei saldi invernali. Le regole per acquisti corretti. In Sicilia e Basilicata le prime occasioni.