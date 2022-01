Saldi 2022 al via, quando: le date (Di sabato 1 gennaio 2022) Saldi 2022, ci siamo. Sicilia e Basilicata daranno il via per prime domani ai ribassi per la stagione invernale, il 3 gennaio sarà quindi la volta della Valle d’Aosta mentre tutte le altre Regioni partiranno mercoledì 5 gennaio. Alla prova di Omicron il primo grande appuntamento commerciale dell’anno, in avvio proprio nella fase di rallentamento generata dalla nuova ondata di contagi. 4 italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare dei Saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a persona. È quanto emerge dall’indagine previsionale sui Saldi condotta da Confesercenti su un campione di consumatori. Purtroppo, osserva Confesercenti, si tratta di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi: in occasione dei Saldi invernali del gennaio 2020, si ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022), ci siamo. Sicilia e Basilicata daranno il via per prime domani ai ribassi per la stagione invernale, il 3 gennaio sarà quindi la volta della Valle d’Aosta mentre tutte le altre Regioni partiranno mercoledì 5 gennaio. Alla prova di Omicron il primo grande appuntamento commerciale dell’anno, in avvio proprio nella fase di rallentamento generata dalla nuova ondata di contagi. 4 italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare deiper acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a persona. È quanto emerge dall’indagine previsionale suicondotta da Confesercenti su un campione di consumatori. Purtroppo, osserva Confesercenti, si tratta di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi: in occasione deiinvernali del gennaio 2020, si ...

