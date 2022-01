Advertising

sportface2016 : #Roma, cambio di vice per #Mourinho: #Foti sostituisce #Sacramento - TizianoMuliere7 : L’uomo geniale grazie al quale, cambió la storia della Roma diventando definitivamente grande, grazie alla mente de… - zuccaro_sonia : RT @CasaLettori: Il più antico #Presepe conosciuto al mondo composto da singole statue ad altorilievo è quello di Santa Maria Maggiore a R… - PulcinoRossoner : RT @QuinziUgo: Ferrovia Roma-Viterbo, stazione Framinio. Alle 07:40 treno binario 1 già imbarcati passeggeri non parte, cambio treno binar… - bettercall_pier : RT @MatttACM: @SerieA Speriamo che il cambio non l'abbia fatto la Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma cambio

nello staff tecnico di José Mourinho. Ad affiancare lo Special One durante la sua avventura sulla panchina dellanon sarà più Joao Sacramento: il tecnico giallorosso e il trentaduenne ...Cambia lo staff tecnico delladi Josè Mourinho e non è unda poco: va via Joao Sacramento, il suo vice allenatore, e arriva l'italiano Salvatore Foti, 33 anni, ex attaccante, tra le altre, di Samp, Lecce e Vicenza (per ...Roma via il vice di Mourinho – La Roma in attesa dei rinforzi da regalare a Mourinho ha effettuato un piccolo cambio in panchina. Secondo quanto riportato da Il Tempo, Joao Sacramento non è più il vi ...ROMA, 01 GEN - Nuova tappa della road map che porterà al nuovo digitale terrestre. Dal 3 gennaio i cittadini delle regioni del Nord Italia dovranno risintonizzare i canali tv per continuare a guardare ...