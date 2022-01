Paolo Bertolucci | “Pochi hanno la risposta di Sinner Gli infortuni di Berrettini preoccupano | Alcaraz? Speciale”

Leggi su oasport

(Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2021 del tennis è già un ricordo e si può tracciare un bilancio, pensando a quel che sarà. Un 2022 che inizierà subito in maniera importante con l’ATP Cup del 1° gennaio e a seguire, su tutto, gli Australian Open (17-30 gennaio), primo vero banco di prova per tutti. La stagione che si è chiusa è stata quella dei sorrisi per il movimento italiano: due tennisti nella top-10 nello stesso anno e le sette vittorie nei tornei del circuito ATP rappresentano un vanto per il Bel Paese. Il vento è cambiato e, entro i nostri confini a livello maschile, ci sono segnali di una certa vitalità. Per parlare di questo e dell’attualità tennistica abbiamo avuto il piacere di intervistare, in esclusiva per OA Sport,, ex giocatore di alto livello e stimatissimo commentatore tecnico di Sky Sport. Il 2021 di Jannik: da n.37 a n.10 ...