Montalto | arriva la prima stazione di ricarica per i veicoli elettrici | ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 gennaio 2022)– L’amministrazione comunale, attraverso la delibera di giunta n. 278 del 23 dicembre 2021, ha approvato la realizzazione di unadiad alta potenza (High Power Charger – Hpc) per i. L’iniziativa rientra in un protocollo d’intesa con Enel nell’ottica di avviare un percorso di mobilità urbana che rappresenta un fattore di crescita oltre che un presupposto indispensabile per una politica ambientale e di sviluppo sostenibile. Ladiverrà installata nell’area parcheggio di Via dei Cedri a Pescia Romana, ritenuta idonea sia dal punto di vista funzionale (in quanto vicino alla statale Aurelia) sia dal punto di vista tecnico; successivamente verranno installati altri ...