Juventus-Icardi, primo contatto: l’esito dell’incontro, Allegri spinge per l’ex Inter (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ Mauro Icardi il sogno di Massimiliano Allegri per l’attacco della Juventus. I bianconeri si preparano per la ripresa del campionato di Serie A contro il Napoli, nel gruppo squadra si sono registrati nuovi casi positivi al Covid-19 e il tecnico Allegri dovrà fare i conti con qualche defezione. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul fronte calciomercato, in entrata e uscita: il reparto in primo piano è l’attacco. In uscita Morata e Kulusevski, il primo verso il Barcellona e l’ex Parma al Tottenham. Il nome in entrata è quello di Mauro Icardi, è il preferito per il gioco di Allegri. Il calciatore ex Inter ha aperto al ritorno in Italia, il problema principale riguarda la formula del trasferimento. Il Psg ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ Mauroil sogno di Massimilianoper l’attacco della. I bianconeri si preparano per la ripresa del campionato di Serie A contro il Napoli, nel gruppo squadra si sono registrati nuovi casi positivi al Covid-19 e il tecnicodovrà fare i conti con qualche defezione. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul fronte calciomercato, in entrata e uscita: il reparto inpiano è l’attacco. In uscita Morata e Kulusevski, ilverso il Barcellona eParma al Tottenham. Il nome in entrata è quello di Mauro, è il preferito per il gioco di. Il calciatore exha aperto al ritorno in Italia, il problema principale riguarda la formula del trasferimento. Il Psg ...

