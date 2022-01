Intel pronta ad investire 8 Miliardi di Euro per un centro nel nostro Paese: quale funzione avrà? (Di sabato 1 gennaio 2022) L’Italia ed Intel hanno deciso di stringere una collaborazione per quanto riguarda l’installazione di una struttura particolare nel nostro Paese. Ma a che scopo vorrebbero farlo esattamente? Intel realizzerà nuovi chip in tutta Europa, permettendo la progettazione di nuovi componenti – Computermagazine.itL’obiettivo di Intel e dell’Italia è abbastanza chiaro: vorrebbero mettere a punto un edificio per aumentare la produzione dei chip attraverso dei nuovi impianti e realizzando delle saldature per i componenti su cui saranno predestinati. LEGGI ANCHE: Brutte notizie da Intel: i non vaccinati non entreranno in azienda, il provvedimento che rallenterà la produzione L’investimento per quest’idea sarà di circa 8 Miliardi di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) L’Italia edhanno deciso di stringere una collaborazione per quanto riguarda l’installazione di una struttura particolare nel. Ma a che scopo vorrebbero farlo esattamente?realizzerà nuovi chip in tuttapa, permettendo la progettazione di nuovi componenti – Computermagazine.itL’obiettivo die dell’Italia è abbastanza chiaro: vorrebbero mettere a punto un edificio per aumentare la produzione dei chip attraverso dei nuovi impianti e realizzando delle saldature per i componenti su cui saranno predestinati. LEGGI ANCHE: Brutte notizie da: i non vaccinati non entreranno in azienda, il provvedimento che rallenterà la produzione L’investimento per quest’idea sarà di circa 8di ...

