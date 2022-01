In barba alle ordinanze, pioggia di fuochi d’artificio in Irpinia (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tante le ordinanze firmate dai sindaci in Irpinia per il divieto di fuochi d’artificio per capodanno. Nonostante ciò non è mancato lo spettacolo di colori per festeggiare il nuovo anno in arrivo. Attraverso un video pubblicato sulla pagina, l’Osservatorio di Montevergine ha mostrato la situazione nel capoluogo e non solo. Il risultato è stato un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria, già di per sè pessima prima della mezzanotte. Ad Avellino città, in base ai dati AURA, è stato toccato un valore di PM10 pari a 572 microgrammi su metro cubo. CLICCA QUI PER IL VIDEO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tante lefirmate dai sindaci inper il divieto diper capodanno. Nonostante ciò non è mancato lo spettacolo di colori per festeggiare il nuovo anno in arrivo. Attraverso un video pubblicato sulla pagina, l’Osservatorio di Montevergine ha mostrato la situazione nel capoluogo e non solo. Il risultato è stato un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria, già di per sè pessima prima della mezzanotte. Ad Avellino città, in base ai dati AURA, è stato toccato un valore di PM10 pari a 572 microgrammi su metro cubo. CLICCA QUI PER IL VIDEO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

