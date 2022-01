Il monito di Francesco a Capodanno: ferire una donna è oltraggiare Dio (Di sabato 1 gennaio 2022) Breve ma intenso appello di Francesco in difesa delle donne nella Giornata Mondiale della pace. Per il papa un segno importante e concreto che nel mondo i fili della vita e della comunione prevalgono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Breve ma intenso appello diin difesa delle donne nella Giornata Mondiale della pace. Per il papa un segno importante e concreto che nel mondo i fili della vita e della comunione prevalgono ...

Advertising

focolaritalia : RT @Focolare_org: Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che ricorre oggi 1° gennaio, lancia un monito ai politic… - telepaceverona : #PapaFrancesco ieri nell'omelia dei primi vespri:' Non si può celebrare il Natale senza stupore'. Poi un monito all… - ParrocchiaF : RT @Focolare_org: Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che ricorre oggi 1° gennaio, lancia un monito ai politic… - donMimmo : RT @Focolare_org: Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che ricorre oggi 1° gennaio, lancia un monito ai politic… - Focolare_org : Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che ricorre oggi 1° gennaio, lancia un monito ai p… -