Democrazie contro autocrazie: nel 2022 la sfida Usa-Cina entra nel vivo (Di sabato 1 gennaio 2022) Democrazie in declino, a corto di idee e incapaci di offrire risposte concrete ai nuovi problemi dei cittadini, contro autocrazie in ascesa, sempre più attraenti e pronti a essere considerati modelli politici alternativi. Abbiamo chiuso il 2021 con il testa a testa, sempre più violento, tra due concetti tra loro contrapposti. Si è fatto un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 1 gennaio 2022)in declino, a corto di idee e incapaci di offrire risposte concrete ai nuovi problemi dei cittadini,in ascesa, sempre più attraenti e pronti a essere considerati modelli politici alternativi. Abbiamo chiuso il 2021 con il testa a testa, sempre più violento, tra due concetti tra loro contrapposti. Si è fatto un InsideOver.

Advertising

antonluca_cuoco : Viva Le brigate Ottaviani vs le brigate del Cremlino. Viva Le brigate in difesa della libertà vs autocrazie e regim… - Stewlafiga : @stanzaselvaggia I Cinesi hanno una marcia in più. Un giorno forse impareremo che tutto questo e' cominciato la ma… - Fabiobruno_bg : @michele_geraci Le democrazie anglosassoni basate ???? ???? ???? ???? sul Check and Balance e le democrazie con forti eleme… -