Concerto di Capodanno Vienna 2022 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 1 gennaio 2022) Nella sala del Musikverein di Vienna andrà in scena oggi il tradizionale Concerto di Capodanno, l'orchestra diretta dal maestro Daniel Barenboim, con la regia affidata a Michael Beyer, è pronta a regalare il primo spettacolo dell'anno per salutare come si deve l'arrivo del 2022. La musica classica dunque protagonista e aperta al grande pubblico: il Concerto prenderà il via alle ore 11:15 del 1 gennaio, prevista non la diretta ma la differita in tv, visto che sarà trasmesso a partire dalle 14:00 su Rai 2 e in streaming su Rai Play. SportFace.

