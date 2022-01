Colloquio telefonico tra il presidente Iervolino e il sindaco Napoli

(Di sabato 1 gennaio 2022) Questo pomeriggio ildi Salerno Vincenzoed il neo proprietario della Salernitana Danilohanno avuto un cordiale. Nel corso della conversazione ilha espresso all’imprenditore affettuosi auguri di buon lavoro apprezzandone l’entusiasmo, le idee chiare e la voglia di far bene in questa nuova avventura imprenditoriale e sportiva. Ilha altresí rinnovato la disponibilità del Comune di Salerno a sostenere, come sempre, ogni attività del club che sia ispirata al rispetto della gloriosa storia granata, della passione esemplare dei tifosi, della competizione agonistica. Salerno, I Salernitani e la Salernitana meritano rispetto. Sarà apprezzato con calore ed un sostegno inimitabile in campo, ...

Advertising

USCGFlorence : RT @AmbasciataUSA: Il colloquio telefonico tra @SecBlinken e il Ministro degli Esteri @luigidimaio. ???????? - BroginiAlessio : Telefonata #Putin-#Biden, gli Usa avvertono: 'Risponderemmo con forza a un'invasione dell' #Ucraina' #BuonAnno2022 - ultimora_pol : #Russia Silvio #Berlusconi (#FI|EPP) ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Russia Vladimir… - USConsMilan : Il colloquio telefonico tra @SecBlinken e il Ministro degli Esteri @luigidimaio. ???????? - AmbasciataUSA : Il colloquio telefonico tra @SecBlinken e il Ministro degli Esteri @luigidimaio. ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Colloquio telefonico

Cronache Salerno

Il 30 dicembre, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha tenuto uncol suo omologo statunitense, Joe Biden. Al centro della telefonata durata circa 50 minuti e cominciata alle 21:30 (ora italiana), la crisi ucraina. I due leader si erano già ...Il senatore a vita Mario Monti, in un, ha espresso al Capo dello Stato Sergio Mattarella 'il più vivo apprezzamento' per il messaggio di fine anno. Lo ha inoltre ringraziato per 'la fiducia, la speranza e la forza che ...La chiamata di fine anno allontana la guerra fredda, ma Mosca ha posto condizioni precise, prima fra tutte il no all'ingresso dei vicini nella Nato ...Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Il senatore a vita Mario Monti, in un colloquio telefonico, ha espresso al Capo dello Stato Sergio Mattarella "il più vivo apprezzamento" per il messaggio di fine ...