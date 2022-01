Capodanno in Musica: problemi per Rovazzi, la reazione della Panicucci (Di sabato 1 gennaio 2022) Nel corso della serata di gala al Teatro Petruzzelli di Bari ci sono stati un po’ di problemi tecnici per l’artista, ecco come ha reagito la conduttrice L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 1 gennaio 2022) Nel corsoserata di gala al Teatro Petruzzelli di Bari ci sono stati un po’ ditecnici per l’artista, ecco come ha reagito la conduttrice L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - teatrolafenice : ?? Solo per voi, voi, voi un pezzettino dalle prove del Concerto di Capodanno. 'Chi del gitano i giorni abbella? La… - teatrolafenice : ?? “Je veux vivre dans le rêve” da 'Romeo et Juliette' di Gounod, canta @PrettyYende. Fabio Luisi dirige la nostra O… - Naty88832250 : RT @ila_ciaravola: #ErmalMeta su TG5 in occasione del Capodanno in musica su canale 5 - Julia78210 : RT @_EM_DaNieLa_EM: Non è Capodanno se non lo passo con la tua musica ???? Grazie ?????? #ErmalMeta #capodannoinmusica -