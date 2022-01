Afghanistan, talebani ordinano di decapitare i manichini nei negozi: “Sono idoli” (Di sabato 1 gennaio 2022) I manichini non dovranno avere le teste. È quanto previsto da una nuova direttiva del Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio della provincia di Herat. Per questo motivo i talebani hanno ordinato ai negozianti di decapitare le “statue”. Queste sarebbero infatti degli “idoli” e l’idolatria è proibita, ha ricordato Aziz Rahman, capo del dipartimento locale del ministero, che ha anche annunciato severe punizioni per i negozianti che si opporranno a quanto stabilito dai talebani, come riportato dal Times. L’islam vieta, infatti, il culto di chiunque o di qualsiasi altra cosa diversa da Allah. Senza le teste, invece, il corpo sarebbe completamente coperto e non sarebbe più un idolo. Inizialmente, era stato ordinato ai commercianti di rimuovere ... Leggi su tpi (Di sabato 1 gennaio 2022) Inon dovranno avere le teste. È quanto previsto da una nuova direttiva del Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio della provincia di Herat. Per questo motivo ihanno ordinato aianti dile “statue”. Queste sarebbero infatti degli “” e l’idolatria è proibita, ha ricordato Aziz Rahman, capo del dipartimento locale del ministero, che ha anche annunciato severe punizioni per ianti che si opporranno a quanto stabilito dai, come riportato dal Times. L’islam vieta, infatti, il culto di chiunque o di qualsiasi altra cosa diversa da Allah. Senza le teste, invece, il corpo sarebbe completamente coperto e non sarebbe più un idolo. Inizialmente, era stato ordinato ai commercianti di rimuovere ...

Advertising

TgLa7 : Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in #Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per… - riotta : Serpeggia diffuso ormai il rimpianto per l'Afghanistan con gli americani a Kabul, mentre i Talebani rinchiudono don… - Agenzia_Ansa : Ennesimo passo indietro sui diritti in Afghanistan: i talebani vietano alle donne i viaggi senza un uomo di famigli… - anaid1958 : RT @HoaraBorselli: Ennesimo passo indietro per i diritti delle donne in #Afghanistan: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per le do… - EsteriLega : ???? ???? PIZZAIOLO SCOMPARSO IN ECUADOR:TROVATO IN STATO CONFUSIONALE ???? ????UE: AL VIA PRESIDENZA FRANCESE, 'RILANCIO,… -