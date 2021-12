Uomini e Donne, annuncio sensazionale di Andrea Nicole: brividi per i suoi fan (Di venerdì 31 dicembre 2021) annuncio sensazionale per Uomini e Donne, l’ultima tronista uscita dal dating show. Andiamo a vedere l’annuncio che emoziona i followers. Tra le protagoniste più amate di quest’ultima edizione di Uomini e Donne c’è Andrea Nicole Conte, che è uscita dalla trasmissione con Ciprian Aftim. Proprio durante la giornata di ieri la tronista ha rilasciato un’intervista L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021)per, l’ultima tronista uscita dal dating show. Andiamo a vedere l’che emoziona i followers. Tra le protagoniste più amate di quest’ultima edizione dic’èConte, che è uscita dalla trasmissione con Ciprian Aftim. Proprio durante la giornata di ieri la tronista ha rilasciato un’intervista L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - TizianaFerrario : I parlamentari giordani si picchiano durante la discussione su maggiori diritti alle donne,come permettere alle mam… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: I FEMMINICIDI? SU 289 VITTIME DI OMICIDIO 116 ERANO DONNE (MA QUINDI 173 ERANO UOMINI. COME MAI NON - Marcos_5408 : @Sandor_Petini Questo è proprio socialmente pericoloso. È da combattere e abbattere insieme a tutti gli uomini e do… -