Un nuovo studio USA ha scoperto microplastiche in tettarelle e biberon (Di venerdì 31 dicembre 2021) 660mila microplastiche e nanoplastiche. Questa la quantità stimata di plastica che un neonato nel primo anno di vita potrebbe aver ingerito, secondo i nuovi studi fatti sul rilascio di microplastiche da tettarelle, biberon e altri oggetti in plastiche dedicati ai più piccoli. I risultati derivano da un nuovo metodo di analisi messo a punto da L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 31 dicembre 2021) 660milae nanoplastiche. Questa la quantità stimata di plastica che un neonato nel primo anno di vita potrebbe aver ingerito, secondo i nuovi studi fatti sul rilascio didae altri oggetti in plastiche dedicati ai più piccoli. I risultati derivano da unmetodo di analisi messo a punto da L'articolo proviene da Consumatore.com.

