Report Iss: Rt all'1,18 %, più che raddoppiata l'incidenza settimanale (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid continua ad aumentare rapidamente: è più che raddoppiata raggiungendo 783 casi per 100.000 abitanti (24-30 dicembre) contro i 351 per 100.000 della scorsa settimana. Lo rileva il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, come rende noto l'Istituto superiore di sanità. Nel periodo 7 dicembre - 20 dicembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18, leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (era pari a 1,13) ed ancora sopra la soglia epidemica. È in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (124.707 rispetto 62.669 della settimana precedente). In aumento il tasso di occupazione in terapia intensiva: è al 12,9% rispetto al 10,7% del 23 dicembre scorso. Il tasso di occupazione in ...

