Record di casi in Italia: quasi 127mila positivi in 24h (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un nuovo Record di positivi in tutta Italia: la corsa del Covid continua imperterrita in tutta la penisola. Record di casi in Italia: quasi 127mila positivi Record di positivi al Covid in Italia. Secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute i nuovi casi sono 126.888, individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i positivi al Covid erano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156, mentre ieri erano state 136. 1.150.352 sono i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 1.029.429. Il tasso di positività è all’11,03%, in aumento rispetto al 9,5% di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un nuovodiin tutta: la corsa del Covid continua imperterrita in tutta la penisola.diindial Covid in. Secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute i nuovisono 126.888, individuati innelle ultime 24 ore. Ieri ial Covid erano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156, mentre ieri erano state 136. 1.150.352 sono i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 1.029.429. Il tasso dità è all’11,03%, in aumento rispetto al 9,5% di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - rtl1025 : ?? Record di #positivi oggi in Italia: sono 126.888 i casi di #Covid individuati in #Italia nelle ultime 24 ore. Ier… - ispionline : La variante #Omicron si prende l’#Europa. Record di contagi in Francia e Inghilterra, e la #Danimarca ha il tasso d… - nasamissioni : RT @ElGusty99523701: Kamala Harris, 2 novembre 2020: 'La prima cosa che faremo con Biden è mettere il virus sotto controllo.' Dicembre 20… - marziani52 : Valanga di contagi in Toscana: 16mila nuovi casi oggi. Nuovo record - ArezzoNotizie -