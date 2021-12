Quirinale, Berlusconi: Letta frena. Il segretario del PD mette in guardia, linea condivisa o governo a rischio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mentre l’Italia attende con trepidazione l’ultimo discorso del Presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella, che sarà trasmesso in onda a reti unificate la sera della vigilia di capodanno, il toto-Quirinale si fa sempre più serrato e i nomi che più ritornano sono quelli di Silvio Berlusconi e Mario Draghi. C’è tempo prima che la partita del Quirinale si apra formalemente, ma da settimane già si rincorrono nomi, tensioni tra leader di partito… In un’intervista rilasciata a Repubblica, il segretario del PD Enrico Letta ha ribadito la sua posizione che non vede Berlusconi come nuovo Presidente della Repubblica. Enrico Letta frena sul toto-Quirinale Secondo quanto dichiarato a Repubblica dal diretto interessato, la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mentre l’Italia attende con trepidazione l’ultimo discorso del Presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella, che sarà trasmesso in onda a reti unificate la sera della vigilia di capodanno, il toto-si fa sempre più serrato e i nomi che più ritornano sono quelli di Silvioe Mario Draghi. C’è tempo prima che la partita delsi apra formalemente, ma da settimane già si rincorrono nomi, tensioni tra leader di partito… In un’intervista rilasciata a Repubblica, ildel PD Enricoha ribadito la sua posizione che non vedecome nuovo Presidente della Repubblica. Enricosul toto-Secondo quanto dichiarato a Repubblica dal diretto interessato, la ...

