Napoli Voto 6: dalla delusione Champions a un primato scemato col tempo. Il 2021 degli azzurri (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 del Napoli è stato ricco di alti e bassi, prima con Gattuso e poi con Spalletti in panchina. Il pagellone degli azzurri Il 2021 del Napoli volge al termine e si porta in dote una sufficienza frutto soprattutto dei primi mesi di questa stagione, altrimenti il bilancio sarebbe stato ben meno benevolo. L’anno degli azzurri si è aperto con un allenatore, Gattuso, e si è chiuso con un altro, Spalletti; anche se le ambizioni dei due appaiono, al momento, del tutto diverse. Il primo doveva portare il Napoli alla qualificazione in Champions League; il secondo, dopo l’inizio di campionato scoppiettante, si era lanciato a braccia aperte verso la lotta scudetto. LA Champions SFUMATA – Partendo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ildelè stato ricco di alti e bassi, prima con Gattuso e poi con Spalletti in panchina. Il pagelloneIldelvolge al termine e si porta in dote una sufficienza frutto soprattutto dei primi mesi di questa stagione, altrimenti il bilancio sarebbe stato ben meno benevolo. L’annosi è aperto con un allenatore, Gattuso, e si è chiuso con un altro, Spalletti; anche se le ambizioni dei due appaiono, al momento, del tutto diverse. Il primo doveva portare ilalla qualificazione inLeague; il secondo, dopo l’inizio di campionato scoppiettante, si era lanciato a braccia aperte verso la lotta scudetto. LASFUMATA – Partendo ...

