Medico No Vax arrestato per false vaccinazioni (Di venerdì 31 dicembre 2021) In Toscana, un Medico della montagna pistoiese è agli arresti domiciliari per false vaccinazioni anticovid. Secondo i carabinieri il Medico riceva nel suo ambulatorio pazienti no vax attestando per ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 31 dicembre 2021) In Toscana, undella montagna pistoiese è agli arresti domiciliari peranticovid. Secondo i carabinieri ilriceva nel suo ambulatorio pazienti no vax attestando per ...

Advertising

repubblica : Pistoia, medico arrestato per falsi vaccini a No Vax - SkyTG24 : #Covid19, fingeva di fare vaccino a no-vax: arrestato medico in Toscana - MediasetTgcom24 : Finge di fare vaccini ai No vax, arrestato medico in Toscana #Novax - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Finge di fare vaccini ai No vax, arrestato medico in Toscana #Novax - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Finge di fare vaccini ai No vax, arrestato medico in Toscana #Novax -