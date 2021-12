MasterChef Italia 11 è già un successo, ascolti in crescita: la prima sfida ricca di colpi di scena (Di venerdì 31 dicembre 2021) prima sfida di stagione piena di colpi di scena, a MasterChef Italia. una Mystery Box “fiabesca” con cibi tratti dalle favole, un Invention Test sorprendente e una prova in esterna alla Reggia di Monza, per la prima volta incentrata interamente sulla pasticceria. Per i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, il primo round è stato complesso da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 31 dicembre 2021)di stagione piena didi, a. una Mystery Box “fiabesca” con cibi tratti dalle favole, un Invention Test sorprendente e una prova in esterna alla Reggia di Monza, per lavolta incentrata interamente sulla pasticceria. Per i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, il primo round è stato complesso da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MontiFrancy82 : @MasterChef_it : Ascolti ancora in crescita. Ingredienti da favola, incubo pasticceria: prima sfida ricca di colpi… - SMSNEWSOFFICIAL : @MasterChef_it : Ascolti ancora in crescita. Ingredienti da favola, incubo pasticceria: prima sfida ricca di colpi… - Italia_Notizie : Masterchef 11: le insidie di un inizio da favola tra dolci e mimetismi nel piatto - UnoTvnews : Montesano sulla Marcellana, il Maestro Manilia ospite a MasterChef Italia - Italia_Notizie : Masterchef 2021, non solo cucina: in classe nascono le prime amicizie. Ed è subito “Beautiful” – Video -