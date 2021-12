Mani in alto, questa è una bolletta: aumenti del 55% sulla luce e del 41% sul gas. Stangata da 1000 euro a famiglia (Di venerdì 31 dicembre 2021) La prossima bolletta di luce e gas avrà aumenti astronomici. Una Stangata, come riporta il quotidiano Repubblica, una “rapina” come la definisce Libero, un “botto” di Capodanno, come titola il Giornale. Di sicuro, l’effetto è devastante: arriva nel complesso a quota 15 miliardi di euro e va ben al di là delle peggiori aspettative. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha comunicato ieri gli aumenti per il primo trimestre 2022: elettricità +55%, gas +41,8%. Corrispondono a una crescita della spesa annua di quasi mille euro a famiglia. Le conseguenze del caro bolletta di luce e gas? Saltano mezzo milione di posti «Valori molto alti – ricostruisce La Verità – che già tengono conto dei 3,8 miliardi di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) La prossimadie gas avràastronomici. Una, come riporta il quotidiano Repubblica, una “rapina” come la definisce Libero, un “botto” di Capodanno, come titola il Giornale. Di sicuro, l’effetto è devastante: arriva nel complesso a quota 15 miliardi die va ben al di là delle peggiori aspettative. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha comunicato ieri gliper il primo trimestre 2022: elettricità +55%, gas +41,8%. Corrispondono a una crescita della spesa annua di quasi mille. Le conseguenze del carodie gas? Saltano mezzo milione di posti «Valori molto alti – ricostruisce La Verità – che già tengono conto dei 3,8 miliardi di ...

