Lo sfogo della compagna di Paolo Calissano sui social | “Sciacalli”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Urla la sua rabbia, il suo dolore, la sua disperazione dai, Fabiola, ladi( oggi di lei si parla in questi termini, anche se dai, il rapporto tra i due sembrerebbe essere quello di due amici). E se la prende forse con chi anche dopo la morte di, torna a parlare di momenti complicativita dell’attore. Purtroppo però, anche per spiegare i motivi di quello che a tutti gli effetti sembra essere un suicidio, non si può fare a meno di ripensare ai momenti drammatici cheha dovuto affrontare. E non si può fare a meno di ricordare la droga, la morte di una donna in casa sua. Eventi che hanno cambiato per sempre la vita di un attore che era destinati forse a diventare una vera ...