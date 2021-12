La rabbia di Amadeus | stasera L’anno che verrà ma la normalità non torna

(Di venerdì 31 dicembre 2021)condurràchema il Capodanno 2022 arriva ancora senza, con il numero di positivi che aumenta anche tra gli artisti. Gigi D’Alessio ha già confermato la sua assenza. Federica Panicucci dovrà fare a meno di Al Bano e di Pio e Amedeo per il Capodanno in Musica di Canale 5. Difficile restare sereni e le emozioni diesplodono in una frase: “Lavoro con il sorriso e laperché nonla”. Il 31 dicembre su Rai 1 l’appuntamento è fisso, lo show condotto daci sarà ma in conferenza stampa non manca il rammarico: la situazione non permette dire alla vera e totale. Tutto sembra ancora così lontano, tutto ...

... Acqua per la vicina Cascata delle Marmore, Acciaio per lo stabilimento, ora si aggiungerà la quarta 'A' di...' e volendo anche la quinta 'A' come 'Anno che verrà'. 'Abbiamo un po' di...... Acciaio per lo stabilimento, ora si aggiungerà la quarta 'A' di..." e volendo anche la quinta 'A' come ' Anno che verrà '. "Abbiamo un po' diper non poter ancora svolgere questo ...Il rammarico di Amadeus mentre si prepara a condurre L'anno che verrà, la rabbia per la situazione che viviamo ...Il conduttore che annuncia gli ospiti in scaletta, mostra anche il suo dispiacere: “Rabbia per la normalità che non torna”. A cura di Ilaria Costabile. Quello con 'L'anno che verrà', il programma in o ...