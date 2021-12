Harry Potter 20th Anniversary: perché J.K. Rowling non ha partecipato alla reunion? (Di sabato 1 gennaio 2022) Ecco il motivo per cui J.K. Rowling non ha preso parte ad Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. J.K. Rowling mancherà all'appello a Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Per quale motivo? A spiegare l'assenza dell'autrice dalle celebrazioni relative al ventesimo anniversario della distribuzione cinematografica di Harry Potter e la Pietra Filosofale è stato Entertainment Weekly. L'invito per prendere parte a Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts è stato esteso anche a J.K. Rowling ma il suo team ha ritenuto sufficienti alcune dichiarazioni rilasciate dall'autrice nel ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 gennaio 2022) Ecco il motivo per cui J.K.non ha preso parte ad: Return to Hogwarts. J.K.mancherà all'appello a: Return to Hogwarts. Per quale motivo? A spiegare l'assenza dell'autrice dalle celebrazioni relative al ventesimo anniversario della distribuzione cinematografica die la Pietra Filosofale è stato Entertainment Weekly. L'invito per prendere parte a: Return to Hogwarts è stato esteso anche a J.K.ma il suo team ha ritenuto sufficienti alcune dichiarazioni rilasciate dall'autrice nel ...

