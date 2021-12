Gioia Tauro Tra banane | sacchi di arachidi e pepe trovate tre tonnellate di cocaina

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 si chiude con un nuovo maxi sequestro di droga a(Reggio Calabria). Tredipurissima sono state sequestrate nel porto in due operazioni, dalla Guardia di Finanza e dall’Ufficio Dogane sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi. In oltre 3 mila contenitori provenienti dall’America del Sud, i finanzieri insieme ai funzionari doganali, con l’ausilio di sofisticati scanner in dotazione ad Adm, hanno trovato 2.272,515 kg di, nascosta in 3 container carichi didi. Sul fronte dei controlli sulla merce in uscita dal porto veniva fermato, a seguito di una manovra sospetta, il conducente di un autoarticolato che trasportava un container ...