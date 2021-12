“Due segni spaccano Gli altri…” Oroscopo 2022 Paolo Fox | cosa dice su amore | lavoro e fortuna

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ultimo giorno dell’anno 2021, arriva puntuale l’appuntamento con l’diFox. Impossibile per molti italiani perdere la consueta rubrica dedicata aizodiacali. L’diFox, seguito sia in tv con Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma anche in radio, ovvero su LatteMiele, non può che preannunciare grandi novità in vista del nuovo anno a cui presto si alzeranno alti i calici dei brindisi. Segno dopo segno, eccolegge per noiFox nelle stelle. Si comincia con i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Mesi ricchi di grandi soddisfazioni e opportunità, soprattutto in campo professionale. L’? Il periodo sembra essereto per nuove conoscenze e sorprendenti inizi. Più attenzione ...