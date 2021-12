Dottorati di ricerca, mini-rivoluzione “Più borse, interdisciplinarità e nuovi corsi di interesse nazionale” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 si chiude con una piccola rivoluzione: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento sulle modalità di accreditamento, l’istituzione e la disciplina dei Dottorati di ricerca, voluto dal ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa. La riforma, tra le misure di competenza del ministero previste per il PNRR, mira a “innalzare e potenziare il livello di qualità dei percorsi dottorali”, a favorire l’istituzione di nuovi corsi di dottorato di ricerca, aumentandone le tipologie e – in particolare – a semplificare le procedure per coinvolgere nei percorsi “soggetti esterni all’università”; a promuovere, grazie al partenariato pubblico-privato, l’istituzione ... Leggi su fmag (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 si chiude con una piccola: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento sulle modalità di accreditamento, l’istituzione e la disciplina deidi, voluto dalstro dell’Università e della, Maria Cristina Messa. La riforma, tra le misure di competenza delstero previste per il PNRR, mira a “innalzare e potenziare il livello di qualità dei perdottorali”, a favorire l’istituzione didi dottorato di, aumentandone le tipologie e – in particolare – a semplificare le procedure per coinvolgere nei per“soggetti esterni all’università”; a promuovere, grazie al partenariato pubblico-privato, l’istituzione ...

