Basket: Milano-Virtus Bologna e Venezia-Napoli saranno recuperate il 5 gennaio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono state rese note dalla Lega Basket le date dei primi due recuperi della tredicesima giornata della Serie A 2021-2022. Come nelle previsioni, una delle date stabilite è quella del 5 gennaio, ventilata fin da quando si sono cominciate a rinviare le partite (ce ne sono nel complesso 14 da riposizionare). In particolare, Olimpia Milano-Virtus Bologna sarà giocata nel giorno citato alle ore 16:00 al Mediolanum Forum. Quest’orario è stato scelto per mantenere la finestra in chiaro su Rai2, originariamente prevista per il 26 dicembre. Basket: Olimpia Milano, migliora la situazione Covid-19 nella squadra Per quanto riguarda invece Umana Reyer Venezia-Gevi Napoli, l’orario scelto è quello delle 19:30, stavolta con la sola diretta su ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono state rese note dalla Legale date dei primi due recuperi della tredicesima giornata della Serie A 2021-2022. Come nelle previsioni, una delle date stabilite è quella del 5, ventilata fin da quando si sono cominciate a rinviare le partite (ce ne sono nel complesso 14 da riposizionare). In particolare, Olimpiasarà giocata nel giorno citato alle ore 16:00 al Mediolanum Forum. Quest’orario è stato scelto per mantenere la finestra in chiaro su Rai2, originariamente prevista per il 26 dicembre.: Olimpia, migliora la situazione Covid-19 nella squadra Per quanto riguarda invece Umana Reyer-Gevi, l’orario scelto è quello delle 19:30, stavolta con la sola diretta su ...

