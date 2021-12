Amadeus quanto guadagna? Vi metterete le mani nei capelli! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Amadeus si è guadagnato da anni la stima di tutti grazie al suo impegno e alla sua grande ironia. Attualmente lavora per una prestigiosa emittente televisiva italiana ed ha diretto la passata edizione del Festival di Sanremo, caratterizzata da una mossa insolita: l'assenza di pubblico. La scelta è stata necessaria per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, mantenendo al tempo stesso un alto livello di sicurezza per gli artisti e per chi lavora dietro le quinte. Grazie al suo duro lavoro ea tanta ironia, Amadeus è da molti anni consacrato ai vertici della televisione di stato, che continua a dargli fiducia visti i buoni risultati che ha portato a casa. La scorsa stagione ha magistralmente diretto una delle edizioni del Festival più complesse della storia, ovviamente a causa di un virus che affligge ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 31 dicembre 2021)si èto da anni la stima di tutti grazie al suo impegno e alla sua grande ironia. Attualmente lavora per una prestigiosa emittente televisiva italiana ed ha diretto la passata edizione del Festival di Sanremo, caratterizzata da una mossa insolita: l'assenza di pubblico. La scelta è stata necessaria per garantire il regolare svolgimento dellafestazione, mantenendo al tempo stesso un alto livello di sicurezza per gli artisti e per chi lavora dietro le quinte. Grazie al suo duro lavoro ea tanta ironia,è da molti anni consacrato ai vertici della televisione di stato, che continua a dargli fiducia visti i buoni risultati che ha portato a casa. La scorsa stagione ha magistralmente diretto una delle edizioni del Festival più complesse della storia, ovviamente a causa di un virus che affligge ...

Advertising

TommasoRanisi : Il risultato, a parer mio, sarà di gran lunga migliore rispetto a quello di Signorini anche per via, come detto, de… - fleursparadise : se penso che domani passerò il capodanno con amadeus big lmao però perlomeno ci saranno già mezzi concorrenti del f… - luca_squillante : Quanto è inciucione Amadeus! #isolitiignoti - dino_andreani : Ma tutti i giornalisti/intellettuali/influencer che avrebbero boicottato Sanremo e il malvagio Amadeus, perchè dice… - Occe64 : RT @mengoniistheway: Oggi un mio amico “ah Fede lo sai vidi Mengoni da Amadeus settimana scorsa MA QUANTO È SIMPATICO MI HA FATTO MORIRE”… -