Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2021 ore 18 | 15

(Di giovedì 30 dicembre 2021)DEL 30 DICEMBREORE 18:05 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E FIORENTINI DIREZIONE TANGENZIALE EST, COINVOLTE DUE AUTO E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIOE TANGENZIALE EST SEMPRE IN DIREZIONEMENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E TOGLIATTI DIREZIONE RACCORDO SU VIA SALARIA CODE PER LAVORI TRA VIA DEI PRATI FISCALI E AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA NETTUNENSE, CODE A TRATTI TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA CON CODE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANAE FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO ...