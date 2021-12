Studios Cinecittà si ampliano, prima intesa con Cdp (Di giovedì 30 dicembre 2021) intesa preliminare tra Cinecittà e Cassa Depositi e Prestiti per l'espansione degli storici Studios con nuovi teatri di posa. Un' area di 31 ettari di superficie, situata in prossimità degli attuali ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021)preliminare trae Cassa Depositi e Prestiti per l'espansione degli storicicon nuovi teatri di posa. Un' area di 31 ettari di superficie, situata in prossimità degli attuali ...

Advertising

fisco24_info : Studios di Cinecittà si ampliano, prima intesa con Cassa Depositi e Prestiti: Ceduta un'area di 31 ettari per costr… - fisco24_info : Studios Cinecittà si ampliano, prima intesa con Cdp: Cassa cede 31 ettari per costruire nuovi teatri di posa - vzirnstein : RT @Requadro2: Cinecittà, accordo con Cdp per l’espansione degli storici studios - Requadro2 : Cinecittà, accordo con Cdp per l’espansione degli storici studios - CinecittaNews : Intesa preliminare tra Cinecittà e Cassa Depositi e Prestiti per l’espansione degli storici Studios -