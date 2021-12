Scintille in Cdm | la destra si spacca sul Super Green Pass per i lavoratori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scintille Cdm

Il Sussidiario.net

...per far saltare la possibilità contenuta in un dl approvato il 30 settembre scorso dal(votata ... fosse altro per dare un segnale dopo lefra alleati delle scorse settimane è rimasto ...Non tanto per intestarsi una battaglia politica contro gli avversari (inavevano infatti votato a favore), quanto per dare un segnale ai propri ministri dopo ledelle settimane scorse ...Diretta Super-G Bormio: Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la gara di Coppa del Mondo, dominando gli avversari e piazzandosi davanti a Haaser e Kriechmayr.