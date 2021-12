Palermo, -2 ai test Covid: il club in attesa della Figc per booster vaccini (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ultimi giorni di vacanza, poi i calciatori del Palermo torneranno in Sicilia per iniziare la preparazione in vista dell'Acr Messina Leggi su mediagol (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ultimi giorni di vacanza, poi i calciatori deltorneranno in Sicilia per iniziare la preparazione in vista dell'Acr Messina

Advertising

Mediagol : Palermo, -2 ai test Covid: il club in attesa della Figc per booster vaccini - SkyTG24 : Covid, in #Sicilia 3.729 casi in 24 ore. Rapporto test-positivi al 6,7%. DIRETTA - salva_savior : @petunianelsole In Sicilia, al Civico di Palermo, molecolare all'ingresso e nuovo test dopo 4 giorni. - blogsicilia : #notizie #sicilia Il ponte Corleone chiude nuovamente i battenti, test dinamici da eseguire sul viadotto (VIDEO) -… - blogsicilia : #notizie #sicilia Caos tamponi alla Fiera, centinaia in coda per un test, in tanti tornano a mani vuote (VIDEO) -… -