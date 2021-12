Nuovo decreto Covid entro Capodanno | le date delle nuove regole su quarantena | Super Green pass | multe e prezzi Ffp2

(Di giovedì 30 dicembre 2021) È prevista nelle prossime ore la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del, il provvedimento approvato ieri, 29 dicembre, dal governo Draghi che introduce leper la durata dellae l’estensione dell’obbligo dia diverse attività, tra cui mezzi pubblici. Ilentrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione del dl è prevista tra oggi e domani, 30 e 31 dicembre. Si prevede inoltre che il commissario Figliuolo, d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza, sigli un «protocollo d’intesa» con farmacie e rivenditori autorizzati per calmierare il prezzomascherine ...

