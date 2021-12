Napoli, Osimhen positivo al Covid: annullato il rientro dalla Nigeria (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’attaccante Nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, è risultato positivo al Covid e non potrà rientrare dalla Nigeria. Per il centravanti infatti era previsto il rientro in ottica del match con la Juventus del 6 gennaio per poi subito ripartire per la Coppa d’Africa d’accordo con la Federazione Nigeriana. L’esito positivo del tampone però complica parecchio le cose. Nel caso quindi in cui Victor Osimhen non riesca ad essere disponibile per l’incontro con la Juventus si prepareranno alla staffetta Dries Mertens e Andrea Petagna. Il belga infatti nell’ultimo periodo di campionato sembra essere tornato quello di un tempo nonostante l’età anagrafica avanzi senza pietà. Discorso diverso invece per l’ex Spal ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’attaccanteno del, Victor, è risultatoale non potrà rientrare. Per il centravanti infatti era previsto ilin ottica del match con la Juventus del 6 gennaio per poi subito ripartire per la Coppa d’Africa d’accordo con la Federazionena. L’esitodel tampone però complica parecchio le cose. Nel caso quindi in cui Victornon riesca ad essere disponibile per l’incontro con la Juventus si prepareranno alla staffetta Dries Mertens e Andrea Petagna. Il belga infatti nell’ultimo periodo di campionato sembra essere tornato quello di un tempo nonostante l’età anagrafica avanzi senza pietà. Discorso diverso invece per l’ex Spal ...

