Matrix Resurrections (2021): Matrix sa ancora essere rilevante (Di giovedì 30 dicembre 2021) Matrix Resurrections Titolo originale: The Matrix Resurrections Anno: 2021 Paese: Stati Uniti d’America Genere: fantascienza, azione Casa di Produzione: Village Roadshow Pictures, Venus Castina Productions Distribuzione: Warner Bros. Pictures Durata: 148 minuti Regia: Lana Wachowski Sceneggiatura: Lana Wachowski, David Mitchell, Aleksandar Hemon Fotografia: Daniele Massaccesi, John Toll Montaggio: Joseph Jett Sally Musica: Johnny Klimek, Tom Tykwer Attori: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Daniel Bernhardt, Brian J. Smith, Max Riemelt, Lambert Wilson, Andrew Caldwell, Ian Pirie, Toby ... Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 30 dicembre 2021)Titolo originale: TheAnno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: fantascienza, azione Casa di Produzione: Village Roadshow Pictures, Venus Castina Productions Distribuzione: Warner Bros. Pictures Durata: 148 minuti Regia: Lana Wachowski Sceneggiatura: Lana Wachowski, David Mitchell, Aleksandar Hemon Fotografia: Daniele Massaccesi, John Toll Montaggio: Joseph Jett Sally Musica: Johnny Klimek, Tom Tykwer Attori: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Daniel Bernhardt, Brian J. Smith, Max Riemelt, Lambert Wilson, Andrew Caldwell, Ian Pirie, Toby ...

occhiocine : Resurrections è un film di Matrix in tutto e per tutto, con pregi e difetti che questo comporta (e ci si riferisce… - HDblog : RT @HDblog: Matrix Resurrection: Hugo Weaving avrebbe dovuto partecipare - toscani65652 : «Matrix Resurrections», Keanu Reeves: «Questo episodio aiuta a capire chi siamo» - cinemaecritica : Cinema in Spagna Spider Man; Sing 2 & Matrix Resurrections: Podio di Natale Scopri il Box Office al 26 Dicembre su…… - zazoomblog : Matrix Resurrections dal 1° gennaio Neo torna al cinema - #Matrix #Resurrections #gennaio #torna -