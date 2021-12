Inter | rinnovo Brozovic | segnali positivi | i contatti continuano

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuovitra l’e l’entourage diper ildal croato L’continua a lavorare per trovare un’intesa conper il prolungamento del contratto del centrocampista. Il club nerazzurro ha già messo sul piatto 6 milioni più bonus per il croato, probabilmente servirà ancora un passo in avanti e l’ok in questo senso dovrà arrivare dal presidente. Sarà quasi un’eccezione, vista la linea guida indicata per una squadra sempre più giovane e futuribile, scrive La Gazzetta dello Sport. Intanto nelle ultime ore sono da registrare nuovitelefonici tra le parti utili a fissare un nuovo appuntamento.ha mandato nuovidistensivi: tra ...

ASCOLTA Nuovi contatti tra l'e l'entourage di Brozovic per il. Segnali positivi dal croato L'continua a lavorare per trovare un'intesa con Brozovic per il prolungamento del contratto del centrocampista. Il ...Con le dovute precisazioni: alla Roma con Totti e all'con Icardi le questioni sono state ... quando è arrivato, in estate, la telenovela deldel contratto era già nel pieno, ma in cinque ...Sport - Il presidente sbarca dopo l'Epifania per assistere alla Supercoppa. In agenda tante .... Steven ha l'agenda piena: la sua presenza aiuterà a sbloccare alcuni fascicoli ben avviati ma tuttora ...Va trovata la quadra tra la richiesta del croato di 7 milioni e l'offerta da 6. Lo scrive la Gazzetta dello Sport ...