In pensione 4 anni prima: l'elenco delle categorie a cui è concesso e particolarità (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ci sarà chi andrà in pensione con i soliti 36 anni di contributi come nel 2021, ma anche chi ci andrà con 32 anni. In ogni caso, uscita dai 63 anni di età. È ciò che emerge dalla legge di Bilancio e dal suo pacchetto pensioni sulla quale si limano i provvedimenti. La pensione a 63 anni, che poi sarebbe ciò che consentirà l'estensione dell'Ape Sociale, riguarderà quindi diverse categorie di lavoratori. In tutto sarebbero 23 le tipologie di lavoratori che potrebbero riuscire ad anticipare la quiescenza. Ma quali? pensione 2022 a 63 anni, maestre, badanti, edili, OSS, cosa hanno deciso Partiamo dal fatto che la misura che permette di uscire a 63 anni si chiama Ape Sociale. Ed Ape è l'acronimo di Anticipo pensionistico. ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ci sarà chi andrà incon i soliti 36di contributi come nel 2021, ma anche chi ci andrà con 32. In ogni caso, uscita dai 63di età. È ciò che emerge dalla legge di Bilancio e dal suo pacchetto pensioni sulla quale si limano i provvedimenti. Laa 63, che poi sarebbe ciò che consentirà l'estensione dell'Ape Sociale, riguarderà quindi diversedi lavoratori. In tutto sarebbero 23 le tipologie di lavoratori che potrebbero riuscire ad anticipare la quiescenza. Ma quali?2022 a 63, maestre, badanti, edili, OSS, cosa hanno deciso Partiamo dal fatto che la misura che permette di uscire a 63si chiama Ape Sociale. Ed Ape è l'acronimo di Anticipo pensionistico. ...

