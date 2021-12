I fratelli De Filippo, quante puntate sono? (Di giovedì 30 dicembre 2021) La storia del trio di drammaturghi ed attori napoletani più famosi di sempre è diventato un film. I fratelli De Filippo va in onda giovedì 30 dicembre 2021 su Raiuno, dopo essere stato proiettato nei cinema a metà dicembre. Un’uscita ravvicinata per il piccolo schermo, per dare maggiore enfasi a questa produzione che ha già ricevuto numerosi complimenti. Ma da quante puntate è composto I fratelli De Filippo? In realtà, come detto, è un film, quindi pensato per andare in onda in un’unica serata, quella, appunto, del 30 dicembre. La durata del film è di 142 minuti: ha fatto il suo esordio ad ottobre alla Festa del Cinema di Roma, per poi essere proiettato nei cinema dal 13 al 15 dicembre. I fratelli De Filippo, la trama È l’inizio del Novecento e i tre ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 30 dicembre 2021) La storia del trio di drammaturghi ed attori napoletani più famosi di sempre è diventato un film. IDeva in onda giovedì 30 dicembre 2021 su Raiuno, dopo essere stato proiettato nei cinema a metà dicembre. Un’uscita ravvicinata per il piccolo schermo, per dare maggiore enfasi a questa produzione che ha già ricevuto numerosi complimenti. Ma daè composto IDe? In realtà, come detto, è un film, quindi pensato per andare in onda in un’unica serata, quella, appunto, del 30 dicembre. La durata del film è di 142 minuti: ha fatto il suo esordio ad ottobre alla Festa del Cinema di Roma, per poi essere proiettato nei cinema dal 13 al 15 dicembre. IDe, la trama È l’inizio del Novecento e i tre ...

