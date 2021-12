GF Vip, Jessica svela il segreto di Michele Morrone: la regia spegne l'audio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Jessica Selassié ha festeggiato il suo compleanno all'interno della casa del Grande Fratello e sembra che al momento di festeggiare si sentisse particolarmente in vena di fare due chiacchiere sulle sue amicizie fuori dalla casa e a tal proposito ha fatto una rivelazione su Michele Morrone, da giorni al centro delle indiscrezioni sul video di Belen Rodriguez. La principessa ha parlato di una serata passata a Campo dei Fiori a Roma con l'attore interprete del film 365 giorni, sembra che durante quell'appuntamento, Morrone avesse un ruolo ben preciso, diciamo così, un lavoro molto particolare. Nel momento in cui Jessica cerca di spiegare al meglio ciò che accadde la regia stacca l'audio, evitando che i telespettatori potessero capire bene la questione. Tutto è cominciato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 dicembre 2021)Selassié ha festeggiato il suo compleanno all'interno della casa del Grande Fratello e sembra che al momento di festeggiare si sentisse particolarmente in vena di fare due chiacchiere sulle sue amicizie fuori dalla casa e a tal proposito ha fatto una rivelazione su, da giorni al centro delle indiscrezioni sul video di Belen Rodriguez. La principessa ha parlato di una serata passata a Campo dei Fiori a Roma con l'attore interprete del film 365 giorni, sembra che durante quell'appuntamento,avesse un ruolo ben preciso, diciamo così, un lavoro molto particolare. Nel momento in cuicerca di spiegare al meglio ciò che accadde lastacca l', evitando che i telespettatori potessero capire bene la questione. Tutto è cominciato ...

