Droga: "corriere" arrestato da GdF, in auto 6 kg di cocaina (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un uomo di 33 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è stato arrestato dalla Guardia di finanza a Villa San Giovanni con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti dopo che si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un uomo di 33 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è statodalla Guardia di finanza a Villa San Giovanni con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti dopo che si è ...

Advertising

AnsaSicilia : Droga: 'corriere' arrestato da GdF, in auto 6 kg di cocaina. Bloccato agli imbarcaderi di Villa S.Giovanni, andava… - TelemiaLaTv : Droga: “corriere” arrestato da GdF, in auto 6 kg di cocaina - corrmezzogiorno : #Bari Cocaina, contanti e strumenti per confezionare la droga: arrestato 24enne a Foggia - marin_cdm : RT @AxiaFel: @DianaLanciotti @Corriere Onore a tuo padre. I medici come lui si stanno estinguendo, per fortuna qualcuno ancora ce n’è. Il p… - crotoneok : ? Corriere della droga si dirigeva in Sicilia con sei chili di cocaina: arrestato -