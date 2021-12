Covid, in Abruzzo, stop a test rapido, insostenibile sovraccarico nei laboratori (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Aquila - stop da oggi al tampone molecolare di conferma per la positività al Covid-19 riscontrata attraverso un test antigenico. Lo comunica l'assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, dopo l'invio di una circolare trasmessa oggi pomeriggio alle Asl abruzzesi. La disposizione, fa sapere l'assessorato, si è resa necessaria alla luce dell'insostenibile sovraccarico operativo che si registra in tutte le strutture negli ultimi giorni e tiene conto del perfezionamento delle performance analitiche dei test antigenici attualmente in uso, che rende meno rilevante l'eventualità di falsi negativi. "Si raccomanda ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti - si legge nel documento - di riservare il test di conferma alle sole condizioni ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Aquila -da oggi al tampone molecolare di conferma per la positività al-19 riscontrata attraverso unantigenico. Lo comunica l'assessorato alla Sanità della Regione, dopo l'invio di una circolare trasmessa oggi pomeriggio alle Asl abruzzesi. La disposizione, fa sapere l'assessorato, si è resa necessaria alla luce dell'operativo che si registra in tutte le strutture negli ultimi giorni e tiene conto del perfezionamento delle performance analitiche deiantigenici attualmente in uso, che rende meno rilevante l'eventualità di falsi negativi. "Si raccomanda ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti - si legge nel documento - di riservare ildi conferma alle sole condizioni ...

