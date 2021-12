Covid | caccia ai tamponi anche in Uk Ma sono esauriti I farmacisti | “Ogni 2 minuti qualcuno li chiede | non sappiamo quando arriveranno”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Mi dispiace ima li abbiamo già in ordine”. E? “Questo purtroppo non glielo so dire con certezza, riprovi domani”. La stessa conversazione telefonica che si ripete ormai con la quinta farmacia di Londra che abbiamo contattato solo nell’ultima mezz’ora adi un lateral flow test, il tampone rapido da fare a casa che il governo britannico offre gratuitamente alla popolazione, nel tentativo di trovare un equilibrio tra libertà di aggregazione e prevenzione del contagio di-19. Lo strumento sarebbe semplice: i britannici posricevere due scatole con 14mostrando il codice a barre – che si ottiene dalla sanità pubblica – nelle farmacie e centri adibiti alla distribuzione. Ma ...

...quarta ondata di pandemia suonano come un pessimo dejà vu sia la polemica sui prezzi sia la... È fondamentale che il commissario straordinario per l'emergenzaadotti tutti i provvedimenti ...A due anni dalla comparsa del coronavirus, il mondo registra il nuovo record di contagi. Sars - Cov - 2 galoppa a una velocità mai raggiunta prima: 900mila casi al giorno, con Europa e Nord America in ...Attiva dal 23 dicembre, continua fino al 9 gennaio la rassegna Natale nei Musei organizzata dai Musei in Comune della città di Roma ...Una mascherina Ffp2 su Amazon costa 24 centesimi nella versione più economica, 80 centesimi in quella più sofisticata. In farmacia il prezzo schizza a 2,50 euro e anche di più. Soprattutto ora che il ...